Hof an der Saale vor 11 Stunden

Unglück

Leichenfund in Hof: Metzgerei-Mitarbeiterin entdeckt toten Mann auf Dach - Nun ermittelt die Kripo

In Hof hat eine Metzgerei-Angestellte am Montag einen leblosen Mann auf einem Flachdach entdeckt. Der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen, der 59-Jährige war tot. In dem Fall ermittelt inzwischen die Kriminalpolizei.