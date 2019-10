Familienstreit in Hof: Am Donnerstagabend (17. Oktober 2019) kam es in Hof zu einer Rauferei. Zwei Personen, ein Vater und seine Tochter, wurden dabei leicht verletzt.

Einen Tag zuvor kam es in Mittelfranken zu einem SEK-Einsatz nach einem Familienstreit - die Polizei stürmte nach einem Notruf die Wohnung der Familie.

Vater will Tochter mit nach Hause nehmen

Gegen 20.10 Uhr begannen in der Alsenberger Straße ein 62-jähriger Mann und seine 15-jährige Tochter zu streiten, da der Vater seine Tochter mit nach Hause nehmen wollte. Das passte aber weder der Tochter noch ihrem 17-jährigen Freund. Im Verlauf des Streits packte der Mann seine Tochter und zog sie an den Haaren, um sie hinter sich herzuziehen. Daraufhin schritt der Freund des Mädchens ein und verpasste dem Vater einen Schlag ins Gesicht.

Polizei muss Platzverweis aussprechen

Die eingetroffenen Polizisten versuchten, die drei Personen zu beruhigen und den Streit zu schlichten. Der Vater war jedoch so aufgebracht und aggressiv, dass ihm von den Beamten ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Sowohl die Tochter als auch der Vater wurden bei der Rauferei leicht verletzt.

Die Polizisten nahmen mehrere Strafanzeigen auf. Der Vater sowie der Freund des Mädchens müssen sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten.