Streit im Einkaufsmarkt artet aus: In einem Gastronomiebetrieb eines Einkaufsmarktes in der Schleizer Straße in Hof ist es zwischen einer 20-jährigen Kundin und einer 24-jährigen Bedienung zu einem Streit gekommen, berichtet die Polizei Hof.

Streit zwischen Kundin und Bedienung: Kaffee ins Dekolleté, Kratzen und Haare ziehen

Die Kundin wollte demnach nicht wieder von der 24-Jährigen bedient werden, da dieser einen Abrechnungsfehler unterlief. Dies veranlasste die 20-jährige aus Hof sich abfällig über die Bedienung zu äußern. Beide Frauen beleidigten sich im folgenden Streit gegenseitig.

Die Jüngere schüttete der Bedienung schließlich ihren frischen Kaffee über das Dekolleté. Daraufhin wurde die 20-Jährige zu Boden gestoßen und an den Haaren gezogen. Am Boden ging die Auseinandersetzung mit gegenseitigem Kratzen und an den Haaren ziehen weiter, bis beide getrennt wurden. Gegen die Damen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.