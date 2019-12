Hof: Stadt führt "Fifty-Fifty-Projekt" ein und zahlt Jugendlichen Hälfte des Taxipreises

Hof übernimmt Hälfte des Taxipreises für Jugendliche und junge Erwachsene: Nach Lichtenfels, Kulmbach und Co bietet nun auch die Stadt Hof Taxifahrten für Jugendliche und junge Erwachsene zum halben Preis an. Diese Idee brachte die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag im Februar dieses Jahres hervor und wird nun zunächst für sechs Monate getestet.

Während die Jugendlichen die eine Hälfte der Fahrt zahlen sollen, werde die Stadt Hof den anderen Teil übernehmen. 15.000 Euro lässt sich die Stadt das kosten. Eine Umsetzung des Projekts mittels App - wie beispielsweise im Landkreis Kulmbach - sei aus finanzieller Sicht allerdings nicht umsetzbar.