Eine 17-jährige Schülerin der Berufsschule am Pestalozziplatz in Hof musste am Dienstagnachmittag (21.01.2020) ins Krankenhaus, nachdem sie zweimal an einem Joint gezogen hatte. Gegen ihren Mitschüler ermittelt nun die Polizei.

Mitschüler bot ihr Joint an

Gegen 14.50 Uhr rief ein Lehrer die Einsatzkräfte. Eine Schülerin hatte gesundheitliche Probleme. Die Polizei traf ein und stellte rasch fest, dass die 17-Jährige unter Drogen stand.

Die Jugendliche erklärte, dass sie zweimal an einem Joint gezogen hatte. Ein Mitschüler, der ebenfalls 17 Jahre alt ist, hatte ihn ihr angeboten.