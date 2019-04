Hof an der Saale vor 1 Stunde

Qualitätskontrolle

Hof/Oberfranken: Mit den Drogen zur Polizei: Student wollte auf Nummer sicher gehen

Was er sich dabei gedacht hatte, das weiß wohl nur er: Ein Student besuchte am Mittwochabend eine Polizeidienststelle in Oberfranken. Der Grund: Die Beamten sollten ihn bei seinen Drogen behilflich sein.