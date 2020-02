Behörde statt Hof-Galerie? Die im oberfränkischen Hof seit Jahren andauernden Planungen für die Bebauung des ehemaligen Zentralkauf-Geländes laufen von nun an zweigleisig.

Obwohl es zwischen dem Bauinvestor Activ Group und dem geplanten Ankermieter noch keine endgültige Einigung gebe, sei das Projekt der Hof-Galerie "mitnichten gestorben", versicherte Rainer Krauß von der Medienstelle der Stadt Hof gegenüber infranken.de.

Parallelplanungen in Hof: Polizeibeschaffungsamt als Alternative?

Am Montagabend (17. Februar 2020) äußerte sich Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) das erste Mal bezüglich möglicher Alternativen für das Projekt. In der Stadtratssitzung gab er an, dass das für Hof geplante Polizeibeschaffungsamt eine mögliche Lösung für das Areal sei. Das Projekt soll rund 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Wo genau das Amt angesiedelt wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.