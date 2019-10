Mit mehreren Polizeistreifen und Krankenwagen rückten die Einsatzkräfte in Hof am Donnerstagnachmittag zu einem eskalierten Mietstreit aus. Nun geht es darum, die Hintergründe und Täter aufzuklären.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigt, wurde die Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr in die Leimitzer Straße in Hof gerufen. Dort sei es zu einem massiven Streit zwischen mehreren Menschen gekommen.

Vermieterin fordert Geld - vergeblich

Vor Ort zeigte sich dann der Grund der Auseinandersetzung: Die Vermieterin einer Wohnung war zusammen mit mehreren Familienangehörigen nach Hof gereist, um von ihren Mietern fällige Zahlungen einzufordern.

Die Mieter, ebenfalls mit mehreren Familienangehörigen vor Ort, sahen dies offensichtlich anders: Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen, im Zuge einer der Anwesenden mit einem langen Gegenstand - einer Art Schlagstock - gegen den Kopf geschlagen und verletzt wurde.