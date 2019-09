Hof an der Saale vor 1 Stunde

Einsatz

Mehrfamilienhaus in Oberfranken steht in Flammen - Dachstuhl droht einzustürzen

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hof ausgebrochen. Der Schaden ist enorm - das Haus ist unbewohnbar.