Hof: Mann zersticht Reifen von über 50 Autos - Polizei findet mögliche Tatwaffe

Über 50 Autos soll ein Mann in beschädigt haben, indem er die Reifen zerstochen hat. Samstagnacht (25. Januar) riefen Zeugen die Polizei, weil sie platte Reifen an mehreren Fahrzeugen in der Königsstraße feststellten. Das berichtet die Polizei.

Hof: Zeugen rufen Polizei - weil sie mehrere platte Reifen bemerken

Gegen 23 Uhr riefen Zeugen die Polizei und teilten die zerstochenen Reifen mit. Sofort leiteten die Beamten eine Fahndung in der Bahnhofsgegend ein, um den Täter zu fassen. Eine Zivilstreife traf dabei auf einen 27-Jährigen, der den Polizisten bereits bekannt war. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Polizisten stoßen auf mögliche Tatwaffe: Butterflymesser am Tatort gefunden

Bei der Absuche der Gegend stießen die Polizisten auf ein Butterflymesser, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dem Mann die Taten durch die Auswertung der Spuren am Tatort eindeutig nachweisen können.

Weitere Geschädigte und Zeugen können sich bei der Hofer Polizei unter der Telefonnummer 09281/704-0 melden.