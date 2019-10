Hof: Mann wählt ungewöhnliches Drogenversteck - Polizei wird im Döner fündig

In Hof fand die Polizei am Samstagabend (26.10.) bei einem 21-Jährigen Marihuana. Sein Versteck war besonders kurios: Die Beamten fanden das Tütchen in einem Döner. Das berichtet die Polizei.

Bahnhof in Hof: 21-Jähriger wird kontrolliert - Polizei findet Drogen im Döner

Am Bahnhof in Hof wurde der 21-Jährige von der Grenzpolizei Selb kontrolliert. In seinem Rucksack fanden die Fahnder einen angegessenen Döner. Zwischen dem Fladenbrot und Dönerfleisch fanden die Beamten eine Druckverschlusstüte. In der Tüte befand sich eine geringe Menge Marihuana.