Kurioser Polizeieinsatz in Hof: Ein laut Polizei "seltsames Ritual" vollzog am Dienstagvormittag (3. Dezember 2019) ein 36-jähriger Mann in Hof. In den Saaleauen nahe der Fabrikzelle sprang der Mann nackt auf einer Brücke herum und schmiss Papier in den Fluss. Gegen 10.50 Uhr riefen zwei Passantinnen die Polizei.

Lesen Sie auch: Hof Hof: Exhibitionist entblößt sich in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen Nach Nackt-Tanz in Hof: 36-Jähriger bekommt Platzverweis Eine Streife rückte an und traf auf den Mann, der bereits wieder Kleidung trug. Sein Verhalten zuvor habe er nicht rational erklären können, teilt die Polizei mit. Der 36-Jährige bekam einen Platzverweis. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen exhibitionistischen Handlungen und Erregung eines öffentlichen Ärgernisses ein. Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"