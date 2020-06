Am Mittwochabend (03.06.2020) wurde ein 66-Jähriger durch einen Schlag mit einer Bierflasche im Hofer Stadtgebiet leicht verletzt. Dies berichtet die Polizei.

Demnach trafen sich am Abend mehrere Menschen in einer Grünanlage in der Ascher Straße. Gegen 22 Uhr stieß ein ihnen unbekannter 35-jähriger Mann zu der Gruppe dazu. Dieser provozierte die Anwesenden im Alter zwischen 32 und 67 Jahren und beleidigte sie.

Nach Angriff mit Bierflasche: Polizei nimmt Betrunkenen fest

Plötzlich schlug der 35-Jährige mit einer Bierflasche auf den Kopf eines 66-Jährigen ein. Der Senior trug eine Kopfplatzwunde davon und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schläger konnte von der Polizei festgenommen werden.

Grund für die Aggression des 35-Jährigen könnte sein Alkoholkonsum gewesen sein, vermutet die Polizei. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, eine Blutentnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Hof angeordnet.

Weil der Betrunkene sich nicht mehr erinnern konnte, wo er wohnt, wurde er in Gewahrsam genommen. Er schlief seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle aus. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht verantworten.

Zwei Männer in Weismain wollen eigentlich nur Laub zusammenkehren und geraten furchtbar aneinander. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Lichtenfels verhandelt.