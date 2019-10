Mann belästigt Mädchen sexuell

Bekannter greift ein

Schlägerei in Bahnhofshalle

Sexuelle Belästigung in Oberfranken: Zwei sehr betrunkene Männer sind am Montag in der Schalterhalle des Hofer Bahnhofs aneinander geraten. Dabei schlug ein 22-Jähriger auf einen 43-Jährigen ein, selbst als dieser bereits am Boden lag. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt.

Hof: Mann (22) festgenommen

Der Streit entwickelte sich gegen 20.30 Uhr, da der 22-Jährige eine 16-Jährige sexuell belästigte. Er fasste dem Mädchen mehrfach an den Po. Als der 43-jährige Bekannte des Mädchens das sah, ging er dazwischen und stellte den 22-Jährigen zur Rede.

Polizeieinsatz im Hofer Bahnhof

Informationen der Bundespolizei zufolge wurde der 22-jährige Mann am Montagabend (28. Oktober 2019) in der Bahnhofshalle festgenommen. Er wurde bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt (JVA).

