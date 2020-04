Ein 57-Jähriger riss sich am Mittwochabend (29. April) in Hof in einem Supermarkt immer wieder den vorgeschriebenen Mundschutz herunter und pöbelte Leute an. Das Personal des Großmarktes in der Schleizer Straße rief gegen 19 Uhr die Polizei.

Polizei muss eingreifen: 57-Jähriger war betrunken

Die Beamten riefen den betrunkenen 57-Jährigen zur Ordnung auf und führten einen Alkoholtest durch, berichtet die Polizei. Da dieser knapp ein Promille ergab, nahmen sie ihm den Autoschlüssel ab, damit er nicht betrunken fahren konnte. Zu dem Platzverweis durch die Polizisten kommt noch ein Hausverbot vom Marktleiter dazu.

