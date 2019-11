Lebensgefährliche Verletzungen in Hof: Mit einem Hammer und einem Messer ging ein 26-Jähriger in Hof am Dienstagmorgen (12. November) auf seine Freundin los. Zuvor hatte das Paar einen heftigen Beziehungsstreit, der offenbar eskalierte. Das berichtet die Polizei.

Ermittlung wegen versuchtem Tötungsdelikt in Hof

Kurz nach 5.15 Uhr schlug der 26-Jährige seiner Freundin in der gemeinsamen Wohnung in der Ottostraße einen Hammer auf den Kopf. Anschließend fügte er der Frau mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und im Bereich der Wirbelsäule mit einem Messer zu.