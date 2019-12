Am Sonntagnachmittag ( 29.12.2019) gegen 16.15 Uhr kam es in einer Tankstelle in der Kulmbacher Straße in Hof zu einer Sachbeschädigung: Ein Mann randalierte dort und warf die Auslage in der Tankstelle um, berichtet die Polizei. Dabei gingen auch Glasflaschen zu Bruch.

Mann attackiert Beamte mit zerbrochener Flasche

Als die hinzugerufene Polizei eintraf, stand der junge Mann im hinteren Bereich der Tankstelle und telefonierte. Nachdem der 26-jährige Syrer mit Wohnsitz in Hof von den Beamten angesprochen worden war, reagierte er sofort aggressiv und griff unvermittelt zu einer der zerbrochenen Weinflaschen und bedrohte damit die Einsatzkräfte. In der Folge wurde er immer aggressiver, schrie herum und ging mit der Flasche in Richtung der Polizisten.

Aus diesem Grund mussten die Beamten mehrfach Pfefferspray gegen den Mann einsetzen. Der 26-Jährige lief zurück hinter den Verkaufstresen, wo abermals lautstark herumschrie. Nach einigem guten Zureden - auch durch seinen inzwischen anwesenden Bruder - kam er hinter dem Tresen hervor und konnte ohne weiteren Widerstand gefesselt werden.

26-Jähriger stand unter Drogen

Im darauffolgenden Gespräch machte der Mann teilweise verwirrende Angaben. Schließlich gab er zu, Drogen konsumiert zu haben. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um Crystal-Speed. Nachdem ihm eröffnet worden war, dass er im Krankenhaus untergebracht werden müsse, sprang er auf und wollte fliehen.

Nach einigen Metern konnte der 26-Jährige jedoch eingeholt werden. Schließlich wurde er in das Bezirkskrankenhaus gebracht. Nachdem er Angaben zu seinem Drogenkonsum gemacht hatte, wurde im Anschluss seine Wohnung nach Drogen untersucht. Die Wohnungstür hatte der Mann zuvor offenbar eingetreten. In der Wohnung fanden die Polizisten die Drogen Crystal und Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

In der Tankstelle verursachte der junge Mann einen Sachschaden von mindestens 200 Euro. Durch das eingesetzte Pfefferspray erlitten sowohl die Beamten als auch der junge Mann Atemwegsreizungen. Der 26-Jähriger wird nun wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

