Toter Mann in Hof an der Saale gefunden - Leiche identifiziert: Am Mittwochnachmittag (02.10.2019) haben in Hof Passanten eine Leiche in der Saale in unmittelbarer Nähe des Schwimmbades an der Straße "Oberer Anger" entdeckt.

Der Tote ist ein 55-Jähriger aus Hof

Am Tag danach hielt sich das Polizeipräsidium Oberfranken noch zurück. Gegenüber inFranken.de sagte Pressesprecher Alexander Czech, man müsse die Obduktion noch abwarten. Erst dann könne man neue Details mitteilen. Die Obduktion ist inzwischen abgeschlossen: Am Dienstag (08.10.2019) erklärte die Polizei, dass nun feststehe, um wen es sich bei der Leiche handelt. Der Tote ist ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Hof.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung meldeten sich laut Polizei noch am Mittwochabend zwei Arbeitskollegen, die vermuteten, dass es sich bei dem Toten um den 55-Jährigen handeln könnte. Eine durch die Rechtsmedizin durchgeführte Untersuchung brachte Gewissheit über die Identität des Mannes.

Tragischer Unfall wird vermutet

Bezüglich der Todesursache wurden keine Hinweise auf Fremdeinwirkung festgestellt. Die Kriminalpolizei Hof geht aufgrund der Ermittlungsergebnisse von einem tragischen Unglücksfall aus.