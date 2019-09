Hof: Ladendiebin klaut auf ihrer Flucht noch ein Fahrrad - und kommt unerkannt davon

Am Donnerstagnachmittag (26.09.) stahl eine Frau in Hof erst Lebensmittel, bei ihrer anschließenden Flucht dann ein Fahrrad. Die Unbekannte konnte erfolgreich fliehen. Das berichtet die Polizei.

Hof: Unbekannte geht in Discounter - als die Diebstahlwarnanlage auslöst rennt sie davon

Gegen 14.50 Uhr ging die Unbekannte in einen Discounter in der Wunsiedler Straße. Dort passierte sie die Kasse und ging in Richtung Ausgang. Als die Diebstahlwarnanlage los ging und die Angestellten auf die Frau aufmerksam wurden, rannte sie weg.

Frau schnappt sich Fahrrad einer Kundin und kann unerkannt fliehen

Noch bevor die Mitarbeiter die Frau einholen konnten, nahm sie ein rotes Fahrrad, das vor dem Eingang unversperrt von einer Kundin abgestellt wurde und konnte erfolgreich fliehen. Trotz einer eingeleiteten Fahndung blieben sowohl die Frau als auch das Fahrrad verschwunden.

Täterbeschreibung: Polizei sucht nach weiteren Hinweisen

Die Frau schaut folgendermaßen aus:

schlank

1,85 Meter groß

rund 30 Jahre alt

Die Polizei ermittelt derzeit, welche Gegenstände die Frau entwendet hat und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Unter der Telefonnummer 09281/704-0 werden Mitteilungen entgegen genommen.