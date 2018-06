Hof an der Saale vor 2 Stunden

Feuerwehr

Hof: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Bewohner evakuiert

In einem Mehrfamilienhaus in Hof kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Kellerbrand. Die Bewohner des Hauses mussten von der Feuerwehr evakuiert werden.