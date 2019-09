Hof an der Saale vor 2 Stunden

Gewalt

Hof: Jugendlicher schaut Gruppe "falsch" an - Schlägerei in Betreuungseinrichtung

In Hof ist es am Montagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Grund dafür war ein "falscher" Blick, der zu einem Wortgefecht und schließlich zum handfesten Streit in einer Jugendbetreuungseinrichtung führte.