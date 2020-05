Hof vor 1 Stunde

Kurios

Oberfranken: Halbnackt in fremdem Garten - Mann hinterlässt Unterhose als Souvenir

In Oberfranken hielt sich am Mittwochabend ein halbnackter Mann in einem fremden Garten auf. Die alarmierte Polizei fand nur noch seine Unterhose. Der Mann konnte später festgenommen werden.