"Hof grüner machen": Stadt Hof verschenkt 1319 Bäume zum Einpflanzen

Damit es künftig in Hof grünt und blüht, schenkt die Stadt Hof ihren Bürgern jetzt 1319 Bäume zum Einpflanzen: Familien, Landwirte, Vereine und natürlich auch Einzelpersonen dürfen sich am Samstag (30. November 2019) einen der 1319 Bäume vor dem Hofer Rathaus abholen. Die Zahl 1319 ist dabei kein Zufall: Es ist das Jahr, in dem Hof erstmals das Stadtrecht erteilt wurde.

Laut Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner soll die Aktion dazu beitragen, "Hof grüner und noch lebenswerter zu machen" und gleichzeitig das CO2 zu reduzieren.