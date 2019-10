Hofer zertrümmert Glasvitrine und muss ins Gefängnis: Am Dienstagnachmittag (1. Oktober 2019) riefen Passanten die Hofer Polizei, da auf dem Gehweg in der Oelsnitzer Straße mehrere Scherben lagen. Das teilte die Polizei mit.

Die Beamten überprüften daraufhin eine Wohnung und wie sich herausstellte, hatte der Bewohner seine Glasvitrine mit einem Baseballschläger zertrümmert und die Scherben dann aus seinem Fenster im zweiten Stock geworfen. Der Mann gab an, dies aus "Entsorgungszwecken" getan zu haben. Glücklicherweise traf er dabei keine Fußgänger oder verursachte Sachschäden.

31-jähriger Hofer bereits von Polizei gesucht - in JVA gebracht

Die Beamten fanden bei ihrer Kontrolle zudem eine geringe Menge Marihuana. Auch stellten sie fest, dass nach dem 31-Jährigen wegen Nachstellung gefahndet wird und er für sechs Monate ins Gefängnis muss. Da er sich dem bislang entzog, leiteten die Polizisten ein neues Strafverfahren ein und brachten den Hofer in eine Justizvollzugsanstalt.

Ebenfalls in Hof kam es zu einem kuriosen Polizeieinsatz: Weil ein Mann aus Hof eine 37-jährige Frau nicht in seine Wohnung lassen wollte, schlug diese seine Wohnungstür ein, legte sich in sein Bett und schlief ein.