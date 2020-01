Hof: Mann attackiert Polizisten mit Pfefferspray: Ein per Haftbefehl gesuchter Mann flüchtete am Mittwochvormittag (22.01.2020) vor der Polizei. Um nicht festgenommen zu werden, griff er die Beamten mit Pfefferspray an. Das teilte die Polizei mit.

Mann und Begleiterin flüchten vor Polizei

Gegen 10 Uhr wollten Polizisten den 28-Jährigen und seine 36-jährige Begleiterin in der Pfarr in Hof kontrollieren. Als er und seine Begleiterin jedoch das Polizeiauto sahen, nahmen die beiden laut Polizei "die Füße in die Hand" und flüchteten. Die Polizisten verfolgten die Flüchtigen sowohl per Fuß als auch mit dem Polizeiauto.