Frau schickt Brief an fränkisches Freibad

Der Inhalt: Eine Beichte und Geld

Stadtwerke reagieren

Ungewöhnliche Beichte in Franken: Zuletzt haben die Stadtwerke im oberfränkischen Hof einen ungewöhnlichen Brief erhalten, mit dem die Mitarbeiter wohl niemals gerechnet hätten. In dem Umschlag befanden sich ein handgeschriebener Brief und eine Zehn- Euro-Schein. Was steckt dahinter?

Die Hofer Stadtwerke machte den Fall via Facebook öffentlich. Bei dem Brief handelte es sich um eine Beichte: Vor mehreren Jahrzehnten, habe sich die Absenderin des Briefes durch ein Loch im Zaun des Hofer Freibades geschlichen und sei anschließend "illegal" baden gegangen. Diese Tat belaste seither ihr Gewissen, weswegen sie zehn Euro als Wiedergutmachung mitschicke.

Vergeben und vergessen

Jean Petrahn, Geschäftsführer der Stadtwerke Hof, äußerte sich gegenüber inFranken.de zur Beichte: Er freue sich sehr über die Ehrlichkeit der anonymen Absenderin. Es werden keine weitere Konsequenzen gegen sie geben, so Petrahn im Gespräch. "Die Tat ist lange verjährt und nun vergeben und vergessen. Dennoch wissen wir diese aufrichtige Geste sehr zu schätzen", sagte der Stadtwerke-Geschäftsführer.

