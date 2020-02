Eine unangenehme Begegnung mit einem Exhibitionisten hatte eine Angestellte eines Geschäfts in der Hofer Altstadt am Mittwochmittag (19. Februar). Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.10 Uhr bemerkte die Verkäuferin einen Mann, der im hinteren Bereich eines Geschäftes am Mühlberg seinen Penis in der Hand hielt und daran herum spielte. Als ihn die Angestellte ansprach, verließ er das Geschäft in Richtung Pfarr.