?Hof erleben? kann man an 365 Tagen im Jahr - von unterschiedlichsten Konzerten über Spitzensport-Veranstaltungen bis hin zu typischen Hofer Märkten und Festen! Dies zeigt die Broschüre Veranstaltungstipps 2019 des Stadtmarketing Hof e.V., die ab jetzt in der Tourist-Information und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet und der Region ausliegt.

Jedes Jahr wiederkehrende Highlights, die sich über die Region hinaus etabliert haben sowie Veranstaltungen, die man sich in Hof keinesfalls entgehen lassen sollte, sind in einer ansprechenden, übersichtlichen Form im Flyer aufgelistet. Kurz und knapp wird erläutert wann, was, wo im Stadtgebiet angeboten wird. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Terminen finden Interessenten dann auf der jeweiligen Homepage des Veranstalters. Weiterhin sind im Flyer alle verkaufsoffenen Sonntage vermerkt.

Die Veranstaltungstipps sind ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Hof, in dem jeder seine Veranstaltungen hier selbst eintragen kann.

Veranstaltungstipps 2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof