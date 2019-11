Hof an der Saale vor 1 Stunde

Brand

Einkaufstasche brennt in Wohnung - Mutter und Kleinkind (1) kommen mit dem Schrecken davon

Glück im Unglück hatten eine 25-jährige Mutter und ihr einjähriges Kleinkind in Hof. In ihrer Küche geriet eine Einkaufstasche auf dem Herd in Brand.