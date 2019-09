Hof: Diebe stehlen Anhänger im Wert von 15.000 Euro von Baustelle

Anhänger im Wert von 15.000 Euro in Hof gestohlen: Einen Anhänger mit Gerüstteilen entwendeten bislang unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag (19.09.2019) von einer Baustelle in Hof. Das meldet die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Diebe erbeuten Wert von 15.000 Euro

Der offene Anhänger der Marke Humbaur mit den Kennzeichen HO-C 719 war in der Straße "Jaspisstein" in Hof im Bereich der Baustelle abgestellt. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (18.09.2019) um 16 Uhr und Donnerstagmorgen um 6.45 Uhr, machten sich die Unbekannten an dem Hänger zu schaffen, der mit einem Aluminium-Baugerüst beladen war. Die Diebe entkamen unerkannt mit ihrer Beute im Gesamtwert von rund 15.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Kriminalbeamte aus Hof haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Baustelle in der Straße „Jaspisstein“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers mit dem Kennzeichen HO-C 719“ oder des geladenen Baugerüstes machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

