Ein Leser einer regionalen Zeitung aus Hof soll sich am Montagmorgen (02.12.2019) bei der Redaktion voller Besorgnis gemeldet haben, berichtet die Online-Redaktion. Er habe am Güterbahnhof in Hof eine Flagge auf einem der beiden Kräne wehen sehen, auf dem ein Totenkopf zu sehen sei. Seine Befürchtung: Es ist eine Flagge des Islamischen Staates ("IS").

IS-Flagge am Hofer Güterbahnhof? Betreiberfirma gibt Entwarnung

Doch die Betreiberfirma Contargo gibt Entwarnung und erklärt, dass es sich dabei lediglich um eine Fan-Flagge des Fußballvereins FC St. Pauli handle. Ein Kranbauer müsse die Fahne dort angebracht haben, lautet der Erklärungsversuch von Contargo gegenüber der Frankenpost.

