Hof: Blutverschmiertes Treppenhaus und verletzte Polizisten - Beamte fesseln Randalierer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein 23-jähriger Mann aus Hof mit einem anderen Mann in einem Wohnhaus in der Jahnstraße aufgehalten. Dort ist der 23-Jährige gegen 22.30 Uhr mit Bewohnern in Streit geraten. Er rastete aus und zerschlug mit der bloßen Hand eine Glastür. Eine heftige Schnittverletzung an der Hand war die Folge. Die Polizei rückte inklusive Rettungsdienst an.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Einsatzkräfte dort nicht nur ein blutverschmiertes Treppenhaus vor, sondern auch den 23-Jährigen, der sich trotz einer stark blutenden Wunde nicht behandeln lassen wollte. Der Transport ins Krankenhaus musste von Beamten begleitet werden.

Erneute Randale

Anschließend randalierte der Mann erneut - in der Notaufnahme. Er beleidigte und bedrohte das anwesende Krankenhauspersonal und weigerte sich weiterhin, sich der erforderlichen Behandlung zu unterziehen.

Daraufhin musste er gefesselt werden, damit die Blutung versorgt werden konnten. Die Fesselung musste schließlich mit vereinten Kräften durchgeführt werden. Dabei griff der Mann die Polizeibeamten tätlich an und verletzte zwei Beamte leicht. Schließlich konnte der Mann beruhigt und die Schnittwunde versorgt werden.

Der Mann erhält unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung eine Anzeige.

Lesen Sie auch: Massenkarambolage mit mindestens 10 Autos auf Autobahn - Rettungshubschrauber im Einsatz.