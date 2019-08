Betrunkener E-Sooter-Fahrer in Franken unterwegs: Am frühen Samstagmorgen (24. August 2019) hat die Polizei im oberfränkischen Hof einen Mann kontrolliert. Der Mann war auf einem E-Scooter in der Ascher Straße unterwegs.

Polizeikontrolle in Hof: Mann betrunken auf E-Scooter unterwegs

Bei der Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Zudem fiel den Polizisten auf, dass der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2,8 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Auch in Nürnberg hat die Polizei zuletzt betrunkene E-Scooter-Fahrer angehalten. Gleich elf Personen wurden erwischt.