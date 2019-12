Hof an der Saale vor 1 Stunde

Angriff

Oberfranken: Junge Frau braucht dringend medizinische Hilfe - und schlägt Sanitäter ins Gesicht

Am Mittwochabend hat eine Frau in einem Krankenwagen in Oberfranken randaliert. Die 24-Jährige hatte so viel getrunken, dass sie dringend eine medizinische Versorgung brauchte. Doch statt dankbar für die Hilfe zu sein, griff sie die Sanitäter und später einen Polizisten an.