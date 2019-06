Vermisster Badegast: Am Untreusee bei Hof in Oberfranken waren am Mittwoch, 26. Juni 2019, mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei im Einsatz. Ein 55-jähriger Mann ging zur Abkühlung ins Wasser und kam nicht mehr zurück. Als der Mann nach über einer Stunde immer noch nicht an seinem Liegeplatz war und die persönlichen Sachen zurückließ, verständigten seine Freunde die Polizei.

55-Jähriger Badegast vermisst: Polizei geht von Unfall aus

Aufgrund der Gesamtumstände musste von einem Badeunfall ausgegangen werden und sofort wurden entsprechende Einsatzkräfte alarmiert, um das Naherholungsgebiet abzusuchen. Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls zur Vermisstensuche angefordert.

Als jedoch die persönlichen Sachen und das abgestellte Auto des Badegastes plötzlich verschwunden waren, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Wohnungsüberprüfung ergab Gewissheit: Der 55-Jährige aus dem Landkreis Hof war wohlauf. Der vermeintliche Badeunfall löste sich in Wohlgefallen auf.

Weniger glimpflich ging ein Badeunfall am Wochenende aus. In Oberbayern trieb die Leiche eines 60-Jährigen plötzlich auf einem Badesee.