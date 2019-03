Hof an der Saale vor 1 Stunde

Gewalt

Oberfranken: Polizistin in Arm gebissen - 28-Jähriger außer Rand und Band

In Hof kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Innenstadt. Doch selbst als die Polizei einschritt, ließ sich einer der von ihnen nicht beruhigen.