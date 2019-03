Update von 16.48 Uhr: Vermisster wieder aufgetaucht

Wie die Polizei Hof meldet, ist der seit Mittwoch vermisste Olaf Süß wieder da. Er sei am Donnerstagnachmittag in seine Wohnung zurück gekehrt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Damit ist die Öffentlichkeitsfahndung widerrufen.

Die Erstmeldung: 55-Jähriger in Hof vermisst: Von Spaziergang nicht zurückgekehrt

Seit Mittwochnachmittag wurde der 55-jähriger vermisst, wie die Polizei Hof am Donnerstag, 07.03.2019, meldete. Erverließ laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 und 17.25 Uhr seine Wohnung in Hof, um spazieren zu gehen.

Nachdem der 55-Jährige auch nach Einbruch der Dunkelheit nicht zurückkehrte, wurde er bei der Polizei als vermisst gemeldet. Alle Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und von Personensuchhunden, verliefen bisher ergebnislos.

Zum Thema: 2150 Menschen derzeit in Bayern vermisst: Rätselhafte Fälle aus Franken

Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Auffälliges Merkmal laut Polizei: Der Vermisste benutzt einen Rollator.

Die Beschreibung des Vermissten

167 cm groß,

kurze graue Haare,

normale Statur,

bekleidet mit grauer Winterjacke mit Kapuze,

grauer Jeans,

und braunen Schuhen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter Tel. 09281/704-205 entgegen.

