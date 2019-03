Hof/Bayern: Junge Frau wird auf Nachhauseweg belästigt

Als am Sonntagmorgen eine 26-Jährige in der Wörthstraße in Hof gegen 05.10 Uhr auf dem Nachhauseweg gewesen ist, wurde sie von einem entgegenkommenden Mann auf einer fremden Sprache angesprochen. Nachdem die Frau auf die Ansprache nicht reagierte, packte sie der Mann an den Armen und drückte sie gegen eine Hauswand. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich die junge Frau aus der Umklammerung befreien und davonrennen.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung

Der unbekannte junge Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 180 cm groß

ca. 25 Jahre alt

trug eine schwarze Stoffjacke und eine zerrissene blaue Jeans

Nach Angaben der Geschädigten könnte er aus dem Nahen Osten stammen. Gegen den bisher unbekannten Täter wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hof unter 09281/87004-0.

