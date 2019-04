Oberfranken: Bei Einbruch live dabei - Nachbar beobachtet Eindringlinge durch Türspion

Ein Mann in Hof (Oberfranken) ist bei einem Einbruch "im wahrsten Sinne live dabei" gewesen. So jedenfalls beschreibt es die Polizei Oberfranken auf ihrer Facebook-Seite.

Einbruch in Nachbarwohnung durch Spion beobachtet und Polizei gerufen

Demnach hat der Hausbewohner am Sonntagabend, 28.04.2019, einen Einbruch in einer Nachbarwohnung beobachtet - durch den Türspion. Der aufmerksame Mann alarmierte die Polizei, die sich via Facebook für die Mitteilung bedankte. Die Täter, ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger, konnten so auf frischer Tat festgenommen werden.

Lesen Sie auch: Hof: Blutverschmiertes Treppenhaus - Polizei fesselt Randalierer