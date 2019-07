Mehrere Brände in Oberfranken

Hitzewelle schlägt zu

Wiesen und Felder in Flammen

Mehrere Brände in Oberfranken: Am frühen Mittwochabend (24. Juli 2019) ist es zu mehreren Bränden im oberfränkischen Hof gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei nach, stehen aktuell mehrere Wiesen und Felder in Flammen. Freie Flächen bei Schwarzenbach und Hof-Leimitz sind betroffen.

Brände bei Hof: Feuerwehr im Einsatz

Die B289 ist in diesen Bereichen deshalb gesperrt. Laut Polizei wurde Niemand verletzt. Es besteht des weiteren keine Gefahr für Anwohner.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.

