Hof an der Saale vor 43 Minuten

Brand

Hof: Auto fängt in der Nacht plötzlich Feuer - war es Brandstiftung?

Eine Autobesitzerin hat am Sonntagabend ihr Fahrzeug in Hof abgestellt. In der Nacht zum Montag begann das Auto plötzlich zu brennen. Die Polizei sucht Zeugen.