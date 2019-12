Hof: Auch Hofer Polizisten nutzen ab sofort Body-Cams - Kameras sollen Polizisten schützen

Hofer Polizei zukünftig mit Body-Cams ausgestattet: Seit Mitte November führen Hofer Polizisten auffällig gelbe, mit "Audio" und "Video" beschriftete, rot und grün blinkende Kameramodelle mit sich. Das neue Einsatzmittel "Body-Cam" leiste nun auch in Hochfranken seinen Beitrag, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die modernen Aufnahmegeräte sollen dabei helfen, Angriffe auf Einsatzkräfte zu minimieren.

Body-Cams sollen Polizisten schützen

Wissenschaftliche Studien und die Erfahrungen von mehreren Pilotdienststellen belegten, dass Body-Cams auf mögliche Angreifer von Polizeibeamten deeskalierend wirken können. Auch die Polizeiinspektion Hof erhofft sich durch sie einen Rückgang der Angriffe auf ihre Mitarbeiter. Mit derzeit über 50 Straftaten gegen die Ordnungshüter im Jahr 2019 geschieht dies statistisch gesehen mindestens ein Mal in der Woche.