Apotheken sind die erste Anlaufstelle, wenn eine Mund-Nase-Maske benötigt wird. Katrin Wirkner weiß das aus erster Hand, sie und ihre Kollegen arbeiten in der Pluspunkt Apotheke in Hof täglich daran, dass Kunden in der Coronavirus-Zeit mit allen dringlichen Dingen versorgt sind. Nur gibt es dabei ein Problem: Die Apotheke hat zu viele Masken - und niemand will sie haben.

"Wir haben alle Sorten von Masken und davon genug. Aber wenn wir bei Arztpraxen in der Umgebung nachfragen, braucht niemand was", berichtet Wirkner inFranken.de. Es müsse doch eigentlich genug Firmen geben, die Schutzkleidung für ihre Mitarbeiter brauchen. Wirkner fragt sich, wie man zueinander kommt.

Mehrere Tausend Masken sind vorhanden

"Die OP-Masken kommen in fünfziger Kartons und davon haben wir bestimmt 50 oder 60 Kartons", gesteht sie. "Außerdem noch 1500 FFP-Masken, sowohl FFP-2 als auch FFP-3 mit austauschbarem Filter." Sie klingt selbst ein wenig fassungslos. Am Anfang sei es schwer gewesen, Masken zu besorgen. Nicht jeder Anbieter sei vertrauenswürdig: "Wir haben gerungen, es ist wahnsinnig aufwendig die Spreu vom Weizen zu trennen." Mittlerweile habe sich das geändert.