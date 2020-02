Hof: Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2019 bricht alle Rekorde

In Hof steigt die Zahl der jährlichen Touristen weiter an. Von Januar bis Dezember 2019 gab es 160.675 Übernachtungen in der Stadt. Das ist die höchste Übernachtungszahl, die es seit Beginn der offiziellen Erhebungen des Bayerischen Landesamts für Statistik gegeben hat, berichtet die Stadt Hof.

Erhebliche Steigung zum Vorjahr - Tourismus in Hof boomt

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 stieg die Übernachtungszahl um ganze 8,2 Prozent an. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer blieb gleich. Sie liegt weiterhin bei 1,7 Tagen pro Gast.