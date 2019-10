Hof: Anwohner hören Schüsse und lösen Polizeieinsatz aus

Am Sonntagabend (20. Oktober 2019) wurde die Polizei in Hof gegen 18.15 Uhr von besorgten Anwohnern der Ferdinand-Porsche-Straße alarmiert. Diese hatten in der Nähe des Industrieparks im nordöstlichen Stadtgebiet mehrere Schüsse gehört und unmittelbar gemeldet.

Laute Knalle in Hof doch keine Schüsse

Die Aufregung der Bürger war allerdings unbegründet. Es stellte sich heraus, dass ein 42-Jähriger Familienvater im Beisein seiner Kinder Silvester-Knaller gezündet hatte. Was der Mann wohl nicht wusste: Solche Gegenstände dürfen nur mit einer gesonderten Erlaubnis oder während der Jahreswende abgebrannt werden.