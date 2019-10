Im oberfränkischen Hof hat am vergangen Freitag (11. Oktober 2019) ein Mann für ordentlich Aufsehen gesorgt. Der 35-Jährige hielt die Hofer Polizei in Schach, indem er in kurzer Zeit gleich mehrere Straftaten beging.

Hof: Mann (35) versucht in Supermarkt einzubrechen

In den frühen Morgenstunde versuchte der Mann in einen Supermarkt in der Wunsiedler Straße einzubrechen. Dabei verursachte er einen Sachschaden von 1500 Euro und machte die Angestellten des Marktes auf sich aufmerksam, so die Polizei.