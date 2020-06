Einer zivilen Streifenbesatzung fiel am Samstagabend (06.06.2020) gegen 23.10 Uhr im Bereich der Sophienstraße in Hof eine 22-jährige Autofahrerin auf, welche deutliche Auffälligkeiten in ihrem Fahrverhalten zeigte.

Die junge Frau kam mehrfach von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend auf dem Bürgersteig weiter. Wieder zurück auf der Fahrbahn setzte sie ihre Fahrt in deutlichen Schlangenlinien fort. Nachdem sie zunächst die Anhaltezeichen der Beamten nicht bemerkt hatte, konnte sie schließlich im Bereich der Schillerstraße angehalten werden. Nachdem ein Alkotest ein positives Ergebnis zeigte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die Blutentnahme war allerdings durch das renitente Verhalten des 52-jährigen Vaters der Frau begleitet. Dieser erwartete die Streifenbesatzung und seine Tochter bereits am Klinikum und begann sofort damit, die Beamten zu beleidigen. Weiterhin versuchte der Vater die Blutentnahme zu verhindern, indem er sich den Beamten in den Weg stellte. Erst nach mehrmaliger Androhung von unmittelbarem Zwang und der Gewahrsamnahme konnten die Beamten das Krankenhaus betreten.

Auch beim Verlassen setzte der 52-Jährige seine Beleidigungen fort. Sein Verhalten hat eine Strafanzeige wegen Beleidigung zur Folge.