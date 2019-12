Helmbrechts: Mutter und Tochter gemeinsam auf Diebestour

Am Freitag gegen 18.00 Uhr befanden sich eine 59-jährige Frau aus Helmbrechts mit ihrer 37-jährigen Tochter in einem Textilgeschäft in der Gustav-Weiss- Straße in Helmbrechts.

Wie auf der Videoaufzeichnung des Geschäftes gut zu beobachten ist, übergab die Tochter Textilien im Wert von 96 Euro an ihre Mutter, die die Sachen in eine mitgebrachte Umhängetasche steckte. Dies teilt die Polizei mit.

An der Kasse ließen sich die Damen dann noch einige Sachen zurücklegen. Ohne die Ware in der Tasche der Mutter zu bezahlen verließen beide das Geschäft.