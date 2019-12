Besonderes Engagement zeigten Mitglieder einer Fußballmannschaft in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2019) im Landkreis Hof. Ein Taxifahrer war gegen 4:30 Uhr mit seinen Gästen vom Rockwerk in Hof in Richtung Isaar und Töpen unterwegs, als er ein Feuer an einem Haus bemerkte: In einem Wohnhaus in Scharten bei Köditz war ein Kleinbrand ausgebrochen.

Ohne zu zögern stiegen Fahrer Halil Konak und die Fahrgäste - eine Gruppe junger Fußballer, von denen sich zwei bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren - aus dem Taxi und löschten das Feuer mithilfe herumstehender Eimer, noch bevor Polizei und Feuerwehr eintrafen. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte nach weiteren Glutnestern und löschten die restlichen Flammen ab.

Mit ihrem schnellen Eingreifen bewahrten die "Helden der Weihnachtszeit" das Haus vor einem größeren Schaden. "Nachdem ich den Brand beim Vorbeifahren sofort bemerkte, konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Balkon sowie den Dachstuhl dank dem sofortigen, beherzten Eingreifen der Töpener Jungs, von denen zwei bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, verhindert werden", schrieb Taxifahrer Konak am Tag danach auf seiner Facebook-Seite.