Häuser aus Liebeskummer angezündet? Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Er soll aus Ärger mit seinem Vermieter und Liebeskummer wahllos mehrere Gebäude in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) angezündet haben - der mutmaßliche Brandstifter steht ab Dienstag vor dem Landgericht Hof. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Brandstiftung und versuchten Mord in mehreren Fällen vor.

Laut Anklage soll der Mann im Frühjahr 2018 die Wohngebäude in Brand gesetzt haben. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass schlafende Bewohner bei dem Feuer ums Leben kommen könnten. Die Bewohner entdeckten die Flammen noch rechtzeitig und niemand wurde verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro.

Auch kinderpornografische Aufnahmen gefunden

Außerdem wird der Mann beschuldigt, auf seinem Smartphone und zwei Tablets kinderpornografische Aufnahmen gespeichert zu haben. Zum Prozess sind 44 Zeugen und drei Sachverständige geladen. Das Urteil soll voraussichtlich Ende September fallen.

Ein aktueller Fall von Brandstiftung hält auch die Polizei in Unterfranken in Atem: Zwölf Fahrzeuge wurden in einer Nacht in Brand gesteckt.